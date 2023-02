Uhrzeit, Stars, Trailer So läuft die Halbzeitshow beim Super Bowl 2023

Nun wird Rihanna also doch dabei sein. „Viele meiner Werte haben mich nie verlassen. Viele der Lektionen, die ich in meinen frühesten Jahren gelernt habe, habe ich nie vergessen“, sagte die 34-Jährige aus Barbados auf der Pressekonferenz vor dem diesjährigen Super Bowl über die Kehrtwende. Lieber sprach sie aber über den Auftritt an sich: Sie werde bei der Show herumlaufen und versuchen, ein zweistündiges Konzert in ein 13-Minuten-Medley zu packen. „Und ob es floppt oder ein Erfolg wird - ich stehe dafür mit meinem Namen.“