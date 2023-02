NFL-Finale Fragen und Antworten zum 57. Super Bowl

Was muss ich über die Philadelphia Eagles wissen?

Die Eagles gehören seit 1933 zur NFL und gewannen vor der Einführung des Super Bowls bereits drei Meisterschaften. Den ersten Super-Bowl-Titel konnte das Team aber erst 2018 nach Philadelphia holen. Die Eagles haben eine große und fanatische Fanbasis, die extrem loyal, aber auch für ihr mitunter unhöfliches bis rüdes Verhalten berüchtigt ist.

Cheftrainer ist Nick Sirianni, der seit 2021 am Ruder ist. Er führte das Team in seinen beiden Saisons in die Play-offs, nun erstmals in den Super Bowl. Das Team besteht aus vielen Topspielern in jeder Positionsgruppe und ist ziemlich komplett, es gibt kaum Schwachpunkte. Quarterback ist Jalen Hurts, der sowohl als Passer, aber selbst als Läufer mit dem Ball sehr gefährlich ist. Running Back Miles Sanderes, Center Jason Kelce und Wide Receiver A.J. Brown sind weitere Stars der Offensive. In der Verteidigung stechen C.J. Gardner-Johnson (geteilter erster Platz in Interceptions Ligaweit) und Haason Reddick (dritter in Sacks) hervor.