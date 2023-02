Nach dem Super Bowl Für die Eagles bleibt die „Was-wäre-wenn“-Frage

Über die Niederlage in diesem Jahr tröstet das aber natürlich nicht hinweg. Schon gar nicht für die Spieler, die in der neuen Saison womöglich nicht mehr dabei sind. Wie Center und Anführer Jason Kelce, der über ein Karriereende nachdenkt. Mit einem Sieg im Super Bowl wäre die Entscheidung vielleicht leichter gefallen. „Wir hatten eine Chance, Mann“, sagte Defensive End Josh Sweat nach dem Spiel in der Kabine. Und genau das ist es, was nach der Niederlage so weh tut. Was für immer bleibt, ist die schmerzende Frage: „Was wäre, wenn...?“