Die teuerste Werbung der Welt Das sind die Werbespots beim Super Bowl LVII

Sie sind aufwendig produziert, sie sind extrem teuer, sie werden millionenfach gesehen: Die Werbespots beim Super Bowl sind schon längst echte Highlights. Die Firmen überlegen sich für die kurzen Einspieler zwischen einzelnen Spielzügen des Football-Spiels gerne ausgefallene Sachen. So ist es auch in diesem Jahr wieder, wenn in der deutschen Nacht zum 13. Februar die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs zum Final-Spiel der NFL treffen werden.