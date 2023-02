NFL für Anfänger Die wichtigsten Regeln im American Football

Fouls und weitere Regeln (1/3):

Das Spiel beginnt mit dem sogenannten Kick-Off, bei dem ein Team den Ball so weit wie möglich in die Hälfte des Gegners schießt. Welches Team den Kick-Off ausführt, wird per Münzwurf entschieden. Die Aufgabe des Teams, das den Ball fängt, ist es, diesen möglichst weit zurück in Richtung gegnerischer Endzone zu transportieren (ein sogenannter „Kickoff-Return“). Das Team, das den Kick-Off ausgeführt hat, versucht den gegnerischen „Returner“ so früh es geht zu stoppen. Dort, wo dieser Stopp stattfindet, beginnt für die Offense die erste Angriffsserie von vier Versuchen des Spiels (Englisch: Drive). Sofern der Kick-off die Endzone erreicht, kann auch einen sogenannter „Fair Catch“ ausführt werden. Dann beginnt die Offense automatisch an der 25-Yard-Linie.