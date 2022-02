Geburt und Heiratsantrag : Zwei Rams-Spieler erleben emotionale Momente nach Sieg im Super Bowl

Los Angeles Als wäre der Sieg im Super Bowl nicht schon besonders genug. Für gleich mehrere Spieler der Los Angeles Rams hielt der Tag noch weitere emotionale Momente parat.

Diesen Tag werden die Spieler der Los Angeles nie wieder vergessen. Das Team von Trainer Sean McVay gewann am Sonntag den Super Bowl 2022 gegen die Cincinnati Benglas mit 23:20 und krönte sich damit zum NFL-Champion. Für einige Spieler wird der Tag aber noch aus anderen Gründen in Erinnerung bleiben. Ein Spieler machte seiner langjährigen Freunden noch auf dem Feld einen Heiratsantrag. Ein anderer Spieler brach noch während der Feierlichkeiten auf und fuhr in Krankenhaus. Seine Frau musste während der Partie dorthin gebracht werden – aus einem schönen Grund: sie bekommt ihr Kind.