NFL-Finale : Alle Infos zum Super Bowl 2022

Tom Brady streckt nach dem Super Bowl 2021 die Vince Lombardi Trophy in die Höhe. Foto: AP/Ben Liebenberg

Düsseldorf Das NFL-Finale gehört zu den größten Sporteignissen der Welt. Und schon jetzt wirft der Super Bowl 2022 seinen Schatten voraus. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

In der Nacht auf den 14. Februar 2022 findet wieder der Super Bowl statt. Wer überträgt den Super Bowl 2022, wer tritt in der Halbzeitshow auf und wer ist derzeit Titelverteidiger - hier finden Sie die wichtigsten Infos.

Super Bowl 2022: Wann und wo findet das Spiel statt?

Der Super Bowl LVI findet in der Nacht von Sonntag (13. Februar 2022) auf Montag (14. Februar 2022) statt. Kick-Off ist in der Regel um 0.30 Uhr.

Lesen Sie auch Alles rund ums NFL-Finale : Das sind Schlüsselspieler im Super Bowl

Austragungsort des Super Bowls 2022 wird das SoFi Stadium in Los Angeles (Kaliornien) sein. Das 2020 fertiggestellte Stadion beheimatet sowohl die LA Rams als auch die LA Chargers und bietet 70.270 Zuschauern Platz. Es kann aber auch auf bis zu rund 100.000 Plätze erweitert werden, was beim Super Bowl der Fall sein wird.

Wer ist Titelverteidiger beim Super Bowl?

Die Tampa Bay Buccaneers wurden im vergangenen Februar nicht nur das erste Team, das jemals an einem Super Bowl im eigenen Stadion teinahm, sondern sie gewannen ihn auch direkt. Im heimischen Raymond James Stadium wurden die Kansas City Chiefs deutlich mit 31:9 besiegt.

Zum wertvollsten Spieler (MVP) wurde Tampas Quarterback Tom Brady gewählt. Der 43-jährige Altmeister gewann bereits seinen persönlich siebten Super Bowl und wurde zum fünften Mal zum MVP des Endspiels gewählt.

Wie ist der Weg zum Super Bowl?

Die NFL ist in zwei so genannte Conferences aufgeteilt: Die American Football Conference (AFC) und die National Football Conference (NFC). Beide bestehen aus jeweils 16 Teams, von denen sich in der 17 Spiele umfassenden Regular Season jeweils sieben Mannschaften für die Play-offs qualifizieren.

In den Play-offs, die die NFC und AFC getrennt voneinander spielen, gibt es drei Runden. Die stärkste Mannschaft jeder Conference aus der Regular Season (nach Anzahl der Siege und Niederlagen) hat in der ersten Play-off-Runde ein Freilos. Die Zweitbeste spielt gegen die Siebtbeste und so weiter. Es gibt immer nur ein K.o.-Spiel. Die dritte Runde ist das so genannte Conference Championship Game: Der Sieger aus NFC und AFC ist Gewinner der jeweiligen Conference und vertritt diese anschließend im Super Bowl.

Diese Teams sind für die Playoffs qualifiziert

Die längste Hauptrunde der NFL-Geschichte ist vorbei - die Karriere von Quarterback-Routinier Ben Roethlisberger dagegen noch nicht. Am 18. Spieltag in der National Football League retteten sich die Pittsburgh Steelers mit einem 16:13-Sieg nach Verlängerung gegen die Baltimore Ravens und tatkräftiger Unterstützung anderer Teams doch noch in die Playoffs.

Die Play-offs im Überblick:

Die Play-offs starten am 15./16. Januar 2022 mit der ersten Runde, dem Wild-Card-Wochenende und damit eine Woche später als in den vergangenen Jahren gewohnt. Der Grund ist einfach: Die Regular Season wurde in dieser Saison auf 17 Spiele pro Team ausgeweitet und dauert dementsprechend eine Woche länger – bis zum 10. Januar.

Wild-Card-Wochenende (15./16. Januar 2022)

AFC

Cincinnati Bengals - Las Vegas Raiders 26:19

- Las Vegas Raiders 26:19 Buffalo Bills - New England Patriots 47:17

- New England Patriots 47:17 Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers 42:21

- Pittsburgh Steelers 42:21 Tampa Bay Buccaneers - Philadelphia Eagles 31:15

- Philadelphia Eagles 31:15 Dallas Cowboys - San Francisco 49ers 17:23

17:23 Los Angeles Rams - Arizona Cardinals 34:11

Divisional-Runde (22./23. Januar 2022)

Foto: AP/David Richard 9 Bilder Der Weg der Cincinnati Bengals in den Super Bowl

Foto: AP/Mark J. Terrill 10 Bilder Der Weg der LA Rams in den Super Bowl

Conference-Finals (30. Januar 2022)

Kansas City Chief - Cincinnati Bengals 24:27 n.V.

Los Angeles Rams - San Francisco 49ers 20:17

Super Bowl (13. Februar 2022)

Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals

Lesen Sie auch NFL-Finale : Hier sehen Sie den Super Bowl im TV und Livestream

Wo wird der Super Bowl 2022 im TV oder Livestream übertragen?

Der Super Bowl wird von ProSieben live im Free-TV übertragen. Start der Übertragung war im Vorjahr bereits um 22.15 Uhr (Kickoff: 0.30 Uhr). Während der Saison zeigen ProSieben Maxx und inzwischen auch manchmal das ProSieben-Hauptprogramm jeden Sonntag ausgewählte Spiele. Auch beim Streamingdienst Dazn gibt es jede Woche mehrere Partien sowie den Super Bowl zu sehen. Im vergangenen Jahr bot Dazn neben den deutschen Kommentatoren auch den amerikanischen Originalton an.

Bei RP Online bieten wir Ihnen in der Nacht einen Liveticker zum Spiel an. Den Ticker zum Super Bowl 2021 zum Nachlesen finden Sie hier.

Wer hat die meisten Super-Bowl-Titel?

Der erste Titel ging an die Green Bay Packers. Die Packers gewannen das Endspiel gegen die Kansas City Chiefs 35:10. Das Spiel fand damals noch unter dem Namen AFL-NFL World Championship Game statt. Erst zwei Jahre später bekam das Finalspiel dann offiziell den Namen Super Bowl.

1. Pittsburgh Steelers, New England Patriots 6 Siege

2. Dallas Cowboys, San Francisco 49ers 5 Siege

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

3. Green Bay Packers 4 Siege

4. Denver Broncos, Las Vegas Raiders (Oakland Raiders 1995–2019; Los Angeles Raiders 1982–1994), Washington Football Team (Washington Redskins 1937–2019) 3 Siege

Wer tritt in der Halbzeitshow beim Super Bowl 2022 auf?

Die Megastars Eminem und Snoop Dogg werden der legendären Halbzeitshow des Super Bowl in Inglewood auftreten. Die beiden Rapper zählen zu einem fünfköpfigen und prominenten Line-up. Demnach werden auch die Sängerin Mary Jane Blige sowie die Rapper Dr. Dre und Kendrick Lamar in Kalifornien performen.

Der kanadische HipHop- und R’n’B-Künstler The Weeknd trat beim Super Bowl 2021 auf und folgte damit auf die Pop-Ikonen Jennifer Lopez und Shakira.

Foto: AP/Paul Sancya 12 Bilder Das ist Joe Burrow

Foto: AP/Marcio Jose Sanchez 11 Bilder Das ist Matthew Stafford

Wer singt beim Super Bowl 2022 die Nationalhymne?

In den USA wird vor jedem großen Sportevent die Nationalhymne gesungen. Diese beim Super Bowl zu singen gilt als große Ehre. In der Vergangenheit haben schon Stars wie Whitney Houston, Mariah Carey, Alicia Keys oder Neil Diamond die US-Hymne performt.

Auch der Künstler oder die Künstlerin für die Nationalhymne beim Super Bowl 2022 ist noch nichts bekannt.

Wird der Super Bowl LVI mit Zuschauern stattfinden?

Es ist aktuell davon auszugehen, dass das SoFi Stadium in Los Angeles bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird. Schon für die Regular Season dürfen alle 32 NFL-Teams wieder mit einer vollen Auslastung ihrer Stadien planen, nochmal einige Monate weiter beim Super Bowl erst recht. Beim Endspiel 2021 waren nur gut 22.000 Zuschauer zugelassen.

Wer sind die NFL-Stars 2022?

Aaron Rodgers ist der amtierende MVP und darf auch 2022 als ein Anwärter auf den Titel des wertvollsten Spieler gesehen werden. Rodgers geht wahrscheinlich in sein letztes Jahr bei den Green Bay Packers und wird alles daransetzen, sich mit einem Titel zu verabschieden. Doch die Konkurrenz ist groß: Tom Brady und auch Patrick Mahomes dürften ebenfalls wieder zu den besten Spielern gehören und sind sowohl mit ihren Teams als auch persönlich favorisiert.

In der Defense dominiert voraussichtlicht wieder einmal ein altbekanntes Gesicht: Defensive Tackle Aaron Donald von den Los Angeles Rams wurde schon mehrfach zum Verteidiger des Jahres gewählt, so auch nach der Saiso 2020. 2019 stand er mit den Rams im Super Bowl, verlor aber gegen die New England Patriots. Nur der Ring fehlt Donald noch zur Krönung seiner schon jetzt großartigen Karriere. Streitig machen kann ihm den Titel als „Defensive Player of the Year“ am ehesten TJ Watt von den Pittsburgh Steelers, der Donald bereits 2020 in allen wichtigen Statistiken überlegen war. Weil Watt aber eine etwas „einfachere“ Position für diese Zahlen spielt, wurde ihm Donald vorgezogen. Noch.

Was ist mit den Deutschen NFL-Spielern?

Weil sich bei den New England Patriots Fullback Danny Vitale 2020 dazu entschloss, die Saison aufgrund der Corona-Pandemie auszusetzen, bekam der Deutsche Jakob Johnson das Vertrauen der Trainer und stand regelmäßig auf dem Feld und überzeugt. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen und wird auch in der Saison 2021 seine Rolle spielen.

Equanimeous St. Brown steht, nachdem er kurzzeitig entlassen war, wieder bei den Green Bay Packers unter Vertrag. Sein jüngerer Bruder Amon-Ra wurde in diesem Jahr von den Detroit Lions gedraftet und hinterließ einen glänzenden Eindruck mit mehreren Touchdowns. Er ist einer der besten Rookies der Saison.