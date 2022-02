Dort behielt er ebenfalls die Nerven und schaffte es, neben Kupp auch etwa einen Odell Beckham Junior immer besser in Szene zu setzen. Der Star-Wide-Receiver knüpft in Los Angeles immer mehr an seine starken Zeiten in New York an. Das liegt sicherlich auch an den guten Würfen von Stafford. Zusammen stehen sie nun im Super Bowl.