Joe Burrow heißt eigentlich Joseph Lee Burrow und wurde am 10. Dezember 1996 in Ames im US-Bundesstaat Iowa geboren. Sein Vater Jim Burrow spielte ebenfalls in der NFL – und machte 1976 drei Spiele als Cornerback für die Green Bay Packers. Das Talent lag Burrow also scheinbar in der Wiege. 2014 gewann er den Ohio Mr. Football Award für den besten Highschool-Spieler seinen Bundesstaates.