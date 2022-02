Die teuerste Werbung der Welt : Das sind die Werbespots beim Super Bowl LVI

Düsseldorf Die Werbebranche setzt mit ihren Spots während des Super Bowl Millionen um. Schon jetzt ist klar: Die Minute Werbung beim Super Bowl LVI ist noch teurer geworden. Wir zeigen die Spots, die in Deutschland nicht live im TV zu sehen sein werden.

Sie sind aufwendig produziert, sie sind extrem teuer, die werden millionenfach gesehen: Die Werbespots beim Super Bowl sind schon längst echt Highlights. Die Firmen überlegen sich für die kurzen Einspieler zwischen einzelnen Spielzügen des Football-Spiels gerne ausgefallene Sachen. So ist es auch in diesem Jahr wieder, wenn in der deutschen Nacht zum 14. Februar die Los Angeles Rams die Cincinnati Bengals im heimischen Stadion zum Final-Spiel der NFL begrüßen werden.