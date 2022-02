Das stärkste Team der Liga : Darum gewinnen die Los Angeles Rams den Super Bowl 2022

Foto: AP/Mark J. Terrill 10 Bilder Der Weg der LA Rams in den Super Bowl

Meinung Düsseldorf Der Super Bowl 2022 wird spektakulär – so zumindest die Hoffnung aller Fans. Als Sieger wird am Ende aber nur eine Mannschaft vom Feld gehen können: die Los Angeles Rams.

Sie haben alles riskiert, und sie werden alles gewinnen. Wenn am Sonntagabend die Los Angeles Rams im heimischen Stadion im Super Bowl gegen die Cincinnati Bengals spielen, kann es keinen anderen Sieger geben als die Mannschaft, die in blau und gelb spielen wird. Die Rams sind der große Favorit – und das absolut zurecht. Keine andere Mannschaft ist so gut in der Breite aufgestellt, kaum eine andere Mannschaft ist in den Statistiken der Offensive als auch der Defensive so dominant.

Lesen Sie auch David schlägt Goliat : Darum gewinnen die Cincinnati Bengals den Super Bowl

Das werden auch die Bengals um Star-Quarterback Joe Burrow zu spüren bekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. 67 Mal wurde Burrow in der regulären Saison und den Play-offs zu Fall gebracht. Währenddessen waren die Rams mit 50 Sacks die drittbeste Defensive der Liga. Mit Aaron Donald, Von Miller (während der Saison von den Denver Broncos geholt), Leonard Floyd und Greg Gaines werden am Sonntag vier der besten schweren Jungs der Liga in aller Regelmäßigkeit die offensive Reihe der Bengals überrennen und Burrow extrem unter Druck setzen. Dass dieser zwar damit umgehen kann, ist bekannt. Nützen wird es ihm kaum was, schließlich spielt mit Jalen Ramsey auch noch der vielleicht beste Pass-Verteidiger der Liga in LA. Zudem haben Rams die zweitwenigsten Touchdowns der Liga zugelassen.

Die Rams treten aber nicht nur in der Defensive extrem dominant auf. Die wahre Stärke des Teams von Trainer Sean McVay liegt in der Offensive. Vor der Saison ging die Franchise, die früher in St. Louis angesiedelt war, volles Risiko und investierte viel Geld und gute Draft-Picks in den Quarterback Matthew Stafford. Der hat sich blitzschnell akklimatisiert und profitiert von herausragenden Mitspielern.

Dreh- und Angelpunkt ist Wide Receiver Cooper Kupp, der mit unglaublichen Statistiken auftrumpft. Während der Saison kam Odell Beckham Jr. per Trade von den Cleveland Browns und knüpft wieder an seine besten Zeiten an, ist der zweite Mann für die besonderen Momente der Offensive. Hinzu kommen Wide Receiver Van Jefferson, Tight End Tyler Higbee oder die Runningbacks Cam Akers und Sony Michel. Dieses Arsenal an offensiven Waffen konnte sogar den Ausfall von Robert Woods wettmachen, der seit Mitte der Saison verletzt fehlt.

Ja, ok. Während der Saison gab es auch einige Schwankungen bei den Rams. Stafford spielte teils katastrophale Pässe. Wenn es aber darauf ankam, waren er und seine Mitspieler da. Warum sollte sich das ausgerechnet im Super Bowl ändern? Zumal alle Spieler genau aus diesem Grund aktuell in LA spielen. Stafford, OBJ, Miller – sie alle wurden für viel Geld vor und während dieser Saison geholt, um dem ohnehin starken Team den Versuch auf die Vince-Lombardi-Trophy, den Titel in der NFL, zu ermöglichen. Die Rams sind mit der Kaderstruktur All in gegangen, wie es beim Pokern so schön heißt. Die meisten Spieler werden wissen: jetzt – oder nie. Und es wird jetzt sein.