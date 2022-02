Uhrzeit, Stars, Trailer : So läuft die Halbzeitshow beim Super Bowl 2022

Düsseldorf Der Super Bowl 2022 zwischen den LA Rams und den Cincinnati Bengals wird mächtig spannend. Aber auch die Halbzeitshow hat eine Menge zu bieten, wenn Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar und Mary J. Blige zusammenauftreten werden. Alle Infos zur Halftimeshow.

Es ist schon längst der heimliche Höhepunkt eines jeden Finalspiels in der NFL: die Halftime Show beim Super Bowl. Im Pandemiejahr 2021 lieferte der Künstler The Weekend in Tampa eine große Show ab, im Jahr zuvor traten die beiden Popstars Shakira und Jennifer Lopez auf. Legendär ist auch etwa der Auftritt von Katy Perry mit zwei Tänzern in Hai-Kostümen an ihrer Seite. Klingelt es beim Stichwort „Left Shark“?