Warum ist der Super Bowl wichtig?

American Football ist die beliebteste Sportart der USA, den Super Bowl sehen sich etwa 100 Millionen Menschen im Fernsehen an. Kein anderes Sportereignis in dem sportbegeisterten Land zieht die Leute so sehr in den Bann wie dieses eine Football-Spiel am Ende einer NFL-Saison. Für einen 30-Sekunden-Werbespot hat der übertragende TV-Sender NBC in diesem Jahr Medienberichten zufolge bis zu sieben Millionen US-Dollar bekommen.