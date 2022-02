David schlägt Goliat : Darum gewinnen die Cincinnati Bengals den Super Bowl

Meinung Düsseldorf Sie sind die vermeintlichen Außenseiter. Und gerade das macht die Cincinnati Bengals so sympathisch, dass ihnen der Sieg im Super Bowl nicht nur zu wünschen, sondern auch zuzutrauen ist. Gründe dafür gibt es genug – nicht zuletzt sportliche.

Die Geschichte „David gegen Goliat“ bekommt ein neues Kapitel. Dieses Mal fordern die jungen wilden Davids aus Cincinnati den schier übermächtigen Goliat aus Los Angeles heraus. Ein Gegner, der in dieser Saison durch teure neue Spieler alles daran gesetzt hat, um in den Super Bowl zu kommen – und diesen auch zu gewinnen. Immer wieder liest und hört man, dass die Rams den NFL-Titel in diesem Jahr einfach holen MÜSSEN. Weil sie nach ihrem hohen finanziellen Einsatz mit ihren ganzen Ausnahmekönnern so gut sind, dass es peinlich wäre, den kleinen Herausforderer aus Cincinnati nicht locker abblitzen zu lassen.