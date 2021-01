NFL : Sarah Thomas wird erste Schiedsrichterin im Super Bowl

Sarah Thomas erste Schiedsrichterin im Super Bowl



Sarah Thomas schreibt in der National Football League (NFL) Geschichte: Die 47-Jährige kommt am 7. Februar in Tampa als erste Schiedsrichterin im Super Bowl zum Einsatz. Das gab die Liga am Dienstag bekannt. In Florida findet das 55. Finale statt (LV).



Thomas war 2015 von der NFL als erste Vollzeit-Schiedsrichterin engagiert worden. Die Amerikanerin aus Brandon/Mississippi wird im Endspiel im Raymond James Stadium als Teil der Crew von Chefreferee Carl Cheffers die Aufgabe als "Down Judge" ausüben.



"Sarah Thomas schreibt als erste Super-Bowl-Schiedsrichterin erneut Geschichte", sagte NFL-Vizepräsident Troy Vincent: "Ihre außerordentlichen Leistungen und ihr Engagement haben ihr das Recht eingebracht, im Super Bowl eingesetzt zu werden. Herzlichen Glückwunsch an Sarah zu dieser wohlverdienten Ehre." (sid)