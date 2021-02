Missachtung der Maskenpflicht : Tampas Bürgermeisterin beklagt Corona-Verstöße beim Super Bowl

Mahomes: Entscheidung über Operation fällt am Montag



Nach der Niederlage im Super Bowl will Patrick Mahomes nach Rücksprache mit den Ärzten der Kansas City Chiefs am Montag über eine wahrscheinlich notwendige Operation am Zeh entscheiden. „Wir schauen es uns morgen an und treffen eine finale Entscheidung, ob eine Operation notwendig ist oder nicht“, sagte der Quarterback nach dem 9:31 gegen die Tampa Bay Buccaneers am Sonntagabend (Ortszeit). Mahomes spielte schon das Halbfinale gegen die Buffalo Bills mit der Zehenverletzung. Er könne das daher nicht als Entschuldigung für die Leistung gelten lassen, betonte Mahomes. „Wenn du Football spielst, spielst du auch mit Verletzungen.“



Den Chiefs gelang kein Touchdowns gegen die Buccaneers, alle neun Punkte kamen durch Field Goals. Der Titelverteidiger kassierte viele Strafen und machte viele Fehler. „Ich glaube nicht, dass wir heute auf derselben Wellenlänge waren“, urteilte Mahomes über sich und seine Mitspieler im Angriff. „Die waren einfach besser als wir. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll.“ (dpa)