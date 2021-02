Tausende Fans am Ufer : Buccaneers feiern Super-Bowl-Sieg mit Bootsparade

Bürgermeisterin begeistert von Brady: Reden wir über „Tompa Bay“



Tampas Bürgermeisterin Jane Castor ist vom siebenmaligen Super-Bowl-Gewinner Tom Brady derart begeistert, dass sie ihre Stadt in Florida nach dem legendären Quarterback der Tampa Bay Buccaneers umbenennen möchte. Das hatte die 60-Jährige vor dem NFL-Finale versprochen. „Wir sehen uns am Montag in meinem Büro, um über "Tompa Bay" zu diskutieren“, twitterte Castor nach der 31:9-Triumph der Bucs gegen die Kansas City Chiefs - wohl scherzhaft gemeint.



Der 43 Jahre alte Brady war der überragende Akteur im 55. Super Bowl. Er warf in seinem zehnten Final-Auftritt drei Touchdownpässe, zwei davon auf seinen langjährigen Teamkollegen Rob Gronkowski. „Gratulation den Tampa Bay Buccaneers zu ihrem historischen Super-Bowl-Sieg!“, schrieb Castor. Das Brady-Team habe in der gesamten Saison und dann auch im Finale hart dafür gearbeitet. Brady war nach sechs Meistertiteln mit den New England Patriots vor dieser Saison zu den Buccaneers gewechselt. (dpa)