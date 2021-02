NFL-Profi Jakob Johnson : „Kratzen, Beißen, Spucken ist verboten“

"Fühle mich überwältigt": Schiedsrichterin Thomas schreibt Super-Bowl-Geschichte



Ein paar Tränen wird Sarah Thomas am Sonntag wohl vergießen. "Wenn ich da rausgehe und alles aufsauge, werde ich schon ein bisschen rührselig werden", sagt die 47-Jährige vor ihrem Einsatz im Super Bowl LV in Tampa. Thomas ist als erste Schiedsrichterin im Finale der NFL dabei und schreibt Geschichte - mal wieder.



Dabei sei sie einst nicht losgezogen, um die Erste zu sein, versicherte Thomas: "Aber wenn ich an die Strahlkraft denke, nicht nur für meine Tochter, auch für junge Mädchen überall... das ist einfach bemerkenswert. Ich fühle mich überwältigt und geehrt, ein Teil der diesjährigen Super-Bowl-Crew zu sein."



Thomas, die im Duell zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs als sogenannter "Down Judge" zum Einsatz kommen wird, möchte in ihrem Job nicht explizit als Frau wahrgenommen werden. "Meine Kollegen, die Trainer, die Spieler, alle sehen mich mittlerweile einfach als Offizielle, genau so will ich es haben", sagt die Marketingexpertin einer Pflegeeinrichtung in ihrer Heimatstadt Pascagoula in Mississippi.



Thomas bestreitet bereits ihre sechste Saison in der NFL, genug Zeit also, damit sich alle an eine Frau an der Seitenlinie gewöhnen konnten. Schon 2015 ging sie in die Geschichte ein, als die Liga sie als erste Vollzeit-Schiedsrichterin engagierte. Am College in Mobile/Alabama spielte die Mutter von drei Kindern noch Basketball, 1999 hatte sie dann ihren ersten Auftritt als Unparteiische im Football - bei einem Highschool-Spiel.



Mit ihrer Berufung liegt die NFL voll im Trend. In den letzten Jahren hat sich in den großen nordamerikanischen Ligen einiges getan, was den Einsatz von Frauen in offiziellen Positionen anbelangt. Jüngstes Beispiel ist Kim Ng, die in der Baseball-Profiliga MLB zur ersten Klubchefin berufen wurde. Die 51-Jährige ist seit November 2020 Hauptgeschäftsführerin der Miami Marlins.



Becky Hammon ist die erste Frau, die als Chefcoach bei einem NBA-Spiel zum Einsatz kam. Neun weitere Frauen gehören zu Trainerteams in der Basketball-Topliga. Und auch in der NFL steigt die Quote. Bei der Partie des Washington Football Teams gegen die Cleveland Browns im September war Thomas ebenso im Einsatz wie Callie Brownson und Jennifer Kind. Es war das erste Spiel, bei dem auf beiden Seiten Trainerinnen standen und zugleich eine Schiedsrichterin im Einsatz war.



Dass ihr Job auch gefährlich sein kann, erlebte Thomas vor gut drei Jahren. Ausgerechnet an Heiligabend kassierte sie beim Duell der Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers einen Treffer, durch den sie zwei Brüche in ihrem Handgelenk erlitt. Nach einer kurzen Pause kehrte sie zurück und beendete das Spiel trotz Verletzung. Thomas ist eben ein Profi - durch und durch. (sid)