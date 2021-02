Brady gegen Mahomes, Gronkowski gegen Kelce: Die spannendesten Duelle im Super Bowl LV



In der Nacht auf Montag treffen die Tampa Bay Buccaneers im 55. Super Bowl auf Titelverteidiger Kansas City Chiefs. Der SID blickt auf die spannendsten Duelle im großen Finale der NFL.



Die Quarterbacks



Tom Brady (Buccaneers) gegen Patrick Mahomes (Chiefs):



Es ist das große Generationen-Duell der zwei wohl talentiertesten Quarterbacks der NFL-Geschichte. Tom Brady ist mit seinen sechs Super-Bowl-Siegen bereits zur Legende aufgestiegen. Seit 21 Jahren ist er in der Liga, 20 davon verbrachte er bei den New England Patriots. Mit 43 Jahren wagte Brady ein neues Abenteuer und führte die Buccaneers - die zuletzt 2007 in den Play-Offs standen - auf Anhieb in den Super Bowl. Der Meister seines Fachs ist aber noch lange nicht fertig und geht in seinem zehnten Endspiel - das erste überhaupt im heimischen Stadion - auf die Jagd nach seinem siebten Ring.



Ihm gegenüber steht das derzeitige Aushängeschild der NFL. Patrick Mahomes, der im vergangenen Jahr einen Zehn-Jahres-Vertrag über knapp 450 Millionen Dollar (397 Millionen Euro) in Kansas unterschrieben hat, peilt mit den Chiefs den zweiten Super-Bowl-Triumph nacheinander an. Mahomes führt die beste Offensive der Liga an, was nicht zuletzt an der Passgenauigkeit des 25-Jährigen liegt. Das letzte Duell vor zwei Monaten entschied Mahomes knapp mit 27:24 für sich - auch dieses Mal erwarten sich viele Experten einen offenen Schlagabtausch der beiden Quarterback-Superstars.



Die Headcoaches



Bruce Arians (Buccaneers) gegen Andy Reid (Chiefs):



Es sind zwei Coaching-Legenden, die ihre Teams am Sonntagabend zur begehrten Vince Lombardi Trophy führen wollen. Bruce Arians (68) und Andy Reid (62) kommen zusammen auf 56 Jahre Erfahrung als Trainer in der NFL. Als Headcoach gelang bislang aber nur Reid ein Erfolg im Super Bowl, vergangenes Jahr mit den Chiefs. Für Arians ist es die Premiere als Cheftrainer, kein anderer Headcoach war bei seinem Super-Bowl-Debüt älter als der 68-Jährige.



Beide Coaches verfolgen eine auf Vertrauen basierte Philosophie und haben in der Regel ein enges Verhältnis zu ihren Spielern. Arians lässt seine Mannschaften gerne risikoreich und hart agieren, zudem gilt er als "Quarterback-Flüsterer". Auch Reid geht gerne ins Risiko und trifft häufig mutige Entscheidungen.



Die Tight Ends



Rob Gronkowski (Buccaneers) gegen Travis Kelce (Chiefs):



Im Raymond James Stadium werden sich auch zwei der besten Tight Ends der NFL-Geschichte duellieren. Rob Gronkowski bildet schon seit Jahren ein kongeniales Duo mit Brady und ist eine der Waffen im Arsenal des Star-Quarterbacks. Nach seiner Rückkehr aus dem Ruhestand musste der extrovertierte "Gronk" in Corona-Zeiten sein regelmäßiges Sprint-Training via Videos nachweisen - der 31-Jährige absolvierte alle Sprints an einem Tag, in verschiedenen Klamotten.



Travis Kelce war für Mahomes in dieser Saison die wichtigste Anspielstation. Mit 1416 Yards war Kelce der beste Passempfänger der Chiefs, nur Stefon Diggs von den Buffalo Bills war mit 1535 Yards besser. Für den wuchtigen Tight End ein höchst außergewöhnlicher Wert.



Die Wide Receiver



Mike Evans (Buccaneers) gegen Tyreek Hill (Chiefs):



Mike Evans wollte nach dem gewonnenen Conference Finale bereits in die Umkleidekabine gehen, ehe er von einem Mitarbeiter noch rechtzeitig aufgehalten wurde. "Es gibt eine Siegerehrung?", fragte Evans völlig verwirrt: "Tut mir leid, das ist neu für mich." Evans (27) gehört bereits seit Jahren mit seinen 1,96 m zu den besten Passempfängern der Liga - allerdings ohne große Erfolge.



Ganz anders bei Tyreek Hill, Spitzname "Cheetah" (Gepard). Der 26-Jährige besticht durch seine enorme Schnelligkeit, die 100 m lief er in 9,98 Sekunden und war dabei zwischenzeitlich auf einer Höhe mit Usain Bolt. Mit seiner zusätzlichen Dynamik ist Hill kaum zu verteidigen, im letzten Spiel gegen die Buccaneers überzeugte er mit unglaublichen 269 gefangenen Yards und drei Touchdowns.



Und wer wird gewinnen? Wir sagen es euch: