NFL-Finale : Hier sehen Sie den Super Bowl im TV und Livestream

Die 55. Auflage des Super Bowls findet im im Raymond James Stadium in Tampa statt. Foto: AFP/MIKE EHRMANN

Düsseldorf Der Super Bowl ist das größte Einzelsportereignis der Welt. Im NFL-Finale 2021 treffen die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs aufeinander. Hier erfahren Sie, wo Sie das Spiel sehen können.

Es ist eins der großen Sporthighlight des Jahres: Der Super Bowl 2021, das Endspiel der National Football League (NFL). Im Kampf um die begehrte Vince Lombardi Trophy stehen sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (7./8. Februar) die Tampa Bay Buccaneers, Sieger der NFC, und die Kansas City Chiefs , Sieger der AFC, gegenüber. Es ist gleichzeitig das Duell zwischen Quarterback-Legende Tom Brady und dem 18 Jahre jüngeren Quarterback der Chiefs Patrick Mahomes .

Austragungsort ist das Raymond James Stadium in Tampa (Floriada), die Heimspielstätte der Buccaneers. Das Team von Brady wird damit das erste Team sein, das den Super Bowl im Heimstadion bestreitet. In der langen Geschichte der NFL ist dieses Kundstück keinem Team zuvor gelungen. Für die Buccaneers ist es der erste Super Bowl seit 2003 – für den Quarterback schon dar zehnte (6 Siege). Alle Titel holte er mit den Patriots. Die Chiefs gehen als amtierender Champions in das NFL-Finale.