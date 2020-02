Reklame beim 54. Super Bowl : Football-Fans schon wieder von Parship-Werbung genervt

Düsseldorf Die Werbung spielt beim Super Bowl eine wichtige Rolle - zumindest in den USA. In Deutschland dagegen ging die viele Reklame den meisten Zuschauern gehörig auf die Nerven. Vor allem eine Firma hat es sich mit den Fans verscherzt - schon wieder.

Die Werbung spielt beim Super Bowl eine wichtige Rolle. In den USA kosten 30 Sekunden Werbung während des Super Bowls rund 5,6 Millionen Dollar. Die Spots sind deshalb auch besonders aufwendig produziert und für manche Fans in den USA mindestens genauso interessant wie das eigentliche Spiel.

In Deutschland ist das anders. Hierzulande sind die Football-Fans eher genervt von den ständigen Werbespots.

Besonders eine Firma ist den Deutschen - wie schon im vergangenen Jahr - gehörig auf die Nerven gegangen: Parship. Das Dating-Portal zeigte in den Werbeblöcken während des Super Bowls eine besonders hohe Präsenz und trieb so manchen Fans fast in den Wahnsinn. Wir haben ein paar Netz-Reaktionen gesammelt.