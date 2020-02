49ers gegen Chiefs : Die besten Super-Bowl-Partys in der Region

NFL spielt zwei weitere Jahre in Mexiko-Stadt



Die NFL trägt auch in den kommenden beiden Spielzeiten Partien in Mexiko-Stadt aus. Das gab Commissioner Roger Goodell vier Tage vor dem Super Bowl 54 in Miami bekannt. Die Termine und die Teams für die Duelle im Aztekenstadion sind noch offen.



Bislang haben vier NFL-Spiele in der Arena stattgefunden (2005, 2016, 2017, 2019). Eine für 2018 vorgesehene Begegnung wurde wegen schlechter Bodenverhältnisse abgesagt. Im Vorjahr sahen 76.252 Zuschauer das Spiel Kansas City Chiefs - Los Angeles Chargers (24:17). (Quelle: sid)