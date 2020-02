31:20 gegen San Francisco 49ers : Kansas City holt den Super Bowl - Enttäuschung für Deutschen Nzeocha

Miami Die Kansas City Chiefs haben 50 Jahre nach ihrem Premierensieg zum zweiten Mal den Super Bowl gewonnen. Das Team um Patrick Mahomes setzte sich bei der 54. Auflage in Miami dank eines starken Schlussviertels 31:20 gegen die San Francisco 49ers mit Mark Nzeocha durch.

"Wir haben nie den Glauben an uns verloren. Keiner in diesem Team hat den Kopf hängen lassen, und wir haben am Ende einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen", sagte Mahomes, der als jüngster Quarterback den Super Bowl gewann und als wertvollster Spieler (MVP) des Finales ausgezeichnet wurde.