Serie: Noch nie hat ein NFL-Team das Finale in seinem Heimstadion erreicht - das bleibt auch in diesem Jahr so. Der Super Bowl LIV steigt am 2. Februar im Hard Rock Stadium in Miami Gardens (Florida). Das heimische Team, die Miami Dolphins, schafften es nicht einmal in die Playoffs. Stattdessen stehen sich die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers im Finale der NFL gegenüber.