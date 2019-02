Von Norddeutschland nach Neuengland : Von einem, der auszog, den Football zu lieben

Die Trikots der zwei Patriots-Stars Brady und Gronkowski.

Atlanta Die Liebe verschlägt einen jungen Mecklenburger nach Boston. Zum American Football. Zu den New England Patriots. Und damit nun zu seinem zwölften Super Bowl.

Super Bowl. Keine Ahnung, wann ich diesen Begriff zum ersten Mal gehört hatte. Ich wusste, dass damit das Finale der National Football League gemeint war. Namen wie Joe Montana, Jerry Rice und Emmitt Smith hatte ich schon mal gehört und auch irgendwie mitbekommen, dass die San Francisco 49ers in den Achtzigern mal ganz erfolgreich waren. Und da Anfang der Neunziger in der Berufsschule in Lübeck einer aus meiner Klasse mit einer Oakland Raiders-Jacke rumrannte, war mir auch deren Wappen mit dem einäugigen Räuber vertraut. Mehr aber auch nicht.

Ich wusste weder, dass die New England Patriots aus dem Großraum Boston kommen, noch dass es da seit der Jahrtausendwende mit Tom Brady und Bill Belichick eine Quarterback-Coach-Kombo gibt, über die ich später mal reichlich berichten würde. Denn NFL, Tackles, Touchdowns, Super Bowl – ach, das war doch alles so weit weg von unserem Bauernhof in Nordwestmecklenburg.

Dass ich nun trotzdem hier in Atlanta sitze, diese Zeilen schreibe und morgen meinen zwölften Super Bowl live erleben werde, nun ja, das ist vor allem ziemlich viel Zufall. Und Liebe. Große Liebe. Ende Oktober 2005 war ich für einen Sprachkurs nach Sevilla geflogen. Dort lernte ich Katie kennen. Eine Amerikanerin aus Boston – meine heutige Frau. Knapp drei Monate später saß ich auf ihrer WG-Couch und sah im Fernsehen den Super Bowl zwischen Pittsburgh und Seattle. Katies zwei Mitbewohnerinnen waren da, Lisa aus dem ersten Stock ebenso - und auch Mary und ihr Freund Tom kamen. Sechs Amis, ein recht ahnungsloser, aber dennoch interessierter Deutscher, jede Menge Chips, Dipps, Cracker, Käsehäppchen, Bier und Wein. Und ein alter, grauer, klobiger Fernseher, der aus der Hochzeit von Joe Montana stammen musste.

Bis auf Tom war niemand ein leidenschaftlicher Football-Fan. Aber das war auch gar nicht wichtig. Super Bowl ist etwas Soziales. Die einen interessiert das Spiel, die anderen, wie Katies Mitbewohnerin Meredith, die Werbung, weil ihre Firma selbst an der Produktion eines Clips beteiligt war. Und Lisa ist einfach vorbeigekommen, weil die Amerikaner das nun mal so machen an ihrem Sonntag der Superlative. Man guckt nicht allein. Essen, trinken, knabbern, lachen, jubeln, jammern - alles passiert gemeinsam.

Die Patriots waren damals Titelverteidiger – aber im Viertelfinale ausgeschieden. Sie hatten den Super Bowl in drei der vorangegangenen vier Jahre gewonnen. Ich wusste vor 13 Jahren noch nicht, dass sowas außergewöhnlich ist. Dass das System der NFL mit einer fest vorgeschriebenen Gehaltsobergrenze derartig konstanten Erfolg eigentlich nicht ermöglicht. Dass jede Meisterschaft den Meister schwächen soll, weil die schlechtesten Teams eben die talentiertesten Nachwuchsspieler bekommen – und der Champion als Letztes zugreifen darf.

Doch diese vermeintlichen Gesetze der Parität hebeln die Patriots nun schon seit 17 Jahren zuverlässig aus den Angeln. Am 3. Februar 2002 standen Brady und Belichick in ihrem ersten Super Bowl. Nun spielen sie zum neunten Mal um Amerikas wichtigste Sport-Trophäe. Fünf Titel haben sie bereits. Es gibt keinen Quarterback und auch keinen Coach, der so oft gewonnen hat. Und trotzdem wollen sie noch mehr. Genauso wie die Patriots-Fans. So viel Erfolg macht neidisch. „Nicht schon wieder die Patriots”, stöhnten viele Amerikaner, als New England vor zwei Wochen zum dritten Mal nacheinander das Endspiel erreicht hatte. „Langweilig. Alles schon gesehen. Brady, blah, Belichick, buh.”

In Boston lächeln sie nur bei solchen Sätzen. Und mit jedem gegnerischen Gemaule wird das Grinsen breiter. „They hate us, cause they ain’t us”, ist ein beliebter Slogan auf vielen T-Shirts. Soll heißen: Die anderen hassen uns, weil sie nicht so sind wie wir. Vor allem nicht so erfolgreich. Ebenso populär ist der Schriftzug: „New England vs. Everybody”. Mit Everybody sind nicht nur Neider und Hasser gemeint, sondern auch die Liga selbst. Denn deren Commissioner, Roger Goodell, hatte es doch tatsächlich gewagt, Brady, TOM BRADY, vor zwei Jahren für vier Spiele zu sperren. Angeblich hatte er davon Kenntnis gehabt, dass die Footbälle im Playoff-Halbfinale 2015 gegen Indianapolis nicht hart genug aufgepumpt waren. Was? Für die Bostonians kam das der Blasphemie gleich. Dass Brady dann aber am Ende jener Saison zum fünften Mal den Super Bowl gewann, war für sie der klare Beweis dafür, dass es einen Football-Gott gibt.

Ich habe die Patriots-Titel 2015 und 2017 journalistisch begleiten dürfen – und war auch bei den Super Bowl-Niederlagen 2008 und 2012 gegen die New York Giants dabei. Seit 2007 lebe ich in Boston, kenne mittlerweile nicht nur die Football-Regeln, sondern auch die Liebe und Leidenschaft der Einheimischen für ihr Team, ihren Tom und ihren Trainer. Und natürlich freue auch ich mich längst, wenn die Patriots gewinnen.