Spektakuläre Show beim NFL-Finale: Maroon 5 spielt in der Halbzeitpause des Super Bowl

Maroon 5 spielt in der Halbzeitpause des Super Bowl

Atlanta Die Halbzeitshow gehört zu den Highlights des Super Bowl. Nun steht fest, wer in diesem Jahr bei NFL-Finale auftreten wird.

Die US-Band Maroon 5 sorgt beim 53. Super Bowl am 3. Februar in Atlanta/Georgia für die Halbzeitshow. Das gab die Football-Profiliga NFL am Sonntag offiziell bekannt. Allerdings war schon im Oktober durchgesickert, dass die Pop-Gruppe aus Los Angeles den Zuschlag bekommen hat.