NFL-Finale: Alle Infos zum Super Bowl 2019

Düsseldorf Das NFL-Finale gehört zu den größten Sporteignissen der Welt. Und schon jetzt wirft der Super Bowl 2019 seinen Schatten voraus. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wer ist Titelverteidiger?

Die Philadelphia Eagles haben 2018 zum ersten Mal den Super Bowl gewonnen. Angeführt von Quarterback Nick Foles setzte sich der Außenseiter etwas überraschend 41:33 (22:12) gegen die New England Patriots durch. Foles wurde nach dem Spiel auch als wertvollster Spieler (MVP) ausgezeichnet.

Am letzten Spieltag der regulären Saison haben sie die Eagles für die Play-offs 2019 qualifiziert. Dabei profitierte der Titelverteidiger von der Niederlage der Chicago Bears gegen die Minnesota Vikings.

Wer sind die Favoriten?

Als größter Titelanwärter starten die New Orleans Saints mit Star-Quarterback Drew Brees in die K.o.-Runde. Der 39-Jährige verliert auch im hohen Sportleralter nichts an seiner Präzision und hofft auf seinen zweiten Super-Bowl-Ring. Auch Kansas City und St. Louis Rams dürfen sich realistische Chancen ausrechnen. Niemals sollten auch New England und ihr Extraklasse-Spielmacher Brady (41) abgeschrieben werden. Das Quartett darf in der ersten Playoffrunde noch aussetzen. Die Chicago Bears mischen nach langer Playoff-Abstinenz dank ihrer knallharten Defensive wieder ganz vorne mit.

Super Bowl 2019: Wo findet das Spiel statt?

Der Super Bowl LIII findet am Sonntag, 3. Februar, statt. Austragungsort ist das Mercedes Benz Stadium in Atlanta (Georgia). Normalerweise tragen die Atlanta Falcons hier ihre Heimspiele aus. Erst 2017 wurde das Stadion eröffnet. Kostenpunkt: ca. 1,4 Milliarden US-Dollar. Das moderne Stadion bietet Platz für 71.000 Zuschauer (erweiterbar auf 75.000).

Wer überträgt den Super Bowl 2019?

ProSieben überträgt das Endspiel der NFL live im Free-TV. Während der Saison zeigt ProSieben MAXX jeden Sonntag ausgewählte Spiele. Auch beim Streamingdienst DAZN gibt es jede Woche mehrere Partien zu sehen.

Wer sind die neuen NFL-Stars 2019?

In seinem zweiten NFL-Jahr versetzt Patrick Mahomes die Liga ins Staunen. Der 23 Jahre alte Quarterback führte die Chiefs zur besten Bilanz in der American Football Conference und warf sich gleich in die Geschichtsbücher. 50 Touchdown-Pässe in seiner Saison gelangen zuvor nur den Legenden Peyton Manning (55 Pässe) und Brady (50 Pässe).

Nach einem holprigen Karrierestart bestätigt nun auch Spielmacher Jared Goff (24) die großen Hoffnungen für die Los Angeles Rams. In seiner erst zweiten Saison als Chefcoach beeindruckt zudem der 32 Jahre alte Sean McVay als Lenker des Teams, das 2016 aus St. Louis nach LA umgezogen war.

Was ist mit den Deutschen NFL-Spielern?

Die Playoffs finden ohne deutsche Beteiligung statt. Ein Trio sammelte diese Saison Einsätze, verpasste aber mit den jeweiligen Teams deutlich die K.o.-Runde. Equanimeous St. Brown (22) absolvierte ein gutes erstes NFL-Jahr bei den Green Bay Packers, fing 21 Bälle für 328 Yards und stand siebenmal in der Startformation. Im letzten Saisonspiel durfte Verteidiger Kasim Edebali (29) erstmals für die Cincinnati Bengals aufs Feld, sein Vertrag läuft aus.

Mark Nzeocha (28) von den San Francisco 49ers darf dagegen diese Saison doch noch auf einen großen Auftritt hoffen. Auch dank zahlreicher Stimmen aus Deutschland steht der Experte für die Special Teams auf einem Nachrückerplatz für den Pro Bowl der besten und beliebtesten Profis.

Wer sind die Rekordtitelträger?

Der erste Titel ging an die Green Bay Packers. Die Packers gewannen das Endspiel gegen die Kansas City Chiefs 35:10. Das Spiel fand damals noch unter dem Namen AFL-NFL World Championship Game statt. Erst zwei Jahre später bekam das Finalspiel dann offiziell den Namen Super Bowl.

1. Pittsburgh Steelers, 6 Siege

2. New England Patriots, Dallas Cowboys, San Francisco 49ers, 5 Siege

3. Green Bay Packers, 4 Siege

4. Denver Broncos, Oakland Raiders 3 Siege

Wer tritt in der Halbzeit-Show auf?

Der Live-Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowl gilt in der Musikbranche als absoluter Ritterschlag. Noch ist nicht offiziell bestätigt, wer auf der Halbzeit-Show beim Super Bowl 53 auftritt. Gerüchten zufolge soll die US-Band Maroon 5 den Fans in der Pause einheizen. 2017 lieferte Justin Timberlake eine umstrittene Perfomance ab. Auch Legenden wie die Rolling Stones, Prince, Michael Jackson, U2 oder Paul McCartney durften bereits das Halbzeitprogramm des Events bestreiten.

