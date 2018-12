NFL-Finale: Alle Infos zum Super Bowl 2019

Düsseldorf Das NFL-Finale gehört zu den größten Sporteignissen der Welt. Und schon jetzt wirft der Super Bowl 2019 seinen Schatten voraus. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Phillip Oldenburg (old) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post.

Die Philadelphia Eagles haben 2018 zum ersten Mal den Super Bowl gewonnen. Angeführt von Quarterback Nick Foles setzte sich der Außenseiter etwas überraschend 41:33 (22:12) gegen die New England Patriots durch. Foles wurde nach dem Spiel auch als wertvollster Spieler (MVP) ausgezeichnet.

Super Bowl 2019: Wo findet das Spiel statt?

Der Super Bowl LIII findet am Sonntag, 3. Februar, statt. Austragungsort ist das Mercedes Benz Stadium in Atlanta (Georgia). Normalerweise tragen die Atlanta Falcons hier ihre Heimspiele aus. Erst 2017 wurde das Stadion eröffnet. Kostenpunkt: ca. 1,4 Milliarden US-Dollar. Das moderne Stadion bietet Platz für 71.000 Zuschauer (erweiterbar auf 75.000).

Wer überträgt den Super Bowl 2019?

Der erste Titel ging an die Green Bay Packers. Die Packers gewannen das Endspiel gegen die Kansas City Chiefs 35:10. Das Spiel fand damals noch unter dem Namen AFL-NFL World Championship Game statt. Erst zwei Jahre später bekam das Finalspiel dann offiziell den Namen Super Bowl.

2. New England Patriots, Dallas Cowboys, San Francisco 49ers, 5 Siege

Wer tritt in der Halbzeit-Show auf?

Der Live-Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowl gilt in der Musikbranche als absoluter Ritterschlag. Noch ist nicht offiziell bestätigt, wer auf der Halbzeit-Show beim Super Bowl 53 auftritt. Gerüchten zufolge soll die US-Band Maroon 5 den Fans in der Pause einheizen. 2017 lieferte Justin Timberlake eine umstrittene Perfomance ab. Auch Legenden wie die Rolling Stones, Prince, Michael Jackson, U2 oder Paul McCartney durften bereits das Halbzeitprogramm des Events bestreiten.