Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer : „Ein Team wie die Patriots darf es eigentlich nicht geben“

Sebastian Vollmer, Super-Bowl-Gewinner aus Kaarst. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Kaarst Die New England Patriots sind Dauergast im Finale der NFL. In der Nacht zum Montag treten sie zum elften Mal beim Super Bowl an. Sebastian Vollmer aus Kaarst gewann den Titel mit dem Team 2014 und 2016. Hier erklärt er, was seine ehemalige Mannschaft so erfolgreich macht.

Ich muss etwas ausholen, um den Erfolg dieser Mannschaft richtig einzuordnen: Ein so dominantes Team wie die Patriots darf es in der NFL eigentlich gar nicht geben. Das liegt an den Regularien. Anders als beim Fußball in Europa dürfen alle Teams ungefähr gleich viel Geld ausgeben, „Salary Cap“ nennt man diese Gehaltsobergrenze. Kurzum: Das System ist darauf ausgelegt, dass alle Teams die gleichen Chancen haben. Trotzdem stehen die Patriots seit Jahren kontinuierlich oben. Die Erfolgsformel könnte man so zusammenfassen: Talent gepaart mit absolutem Arbeitseifer ergibt das Maximum, das ein Team leisten kann.

Zwei Personen sind ganz entscheidend: zum einen Quarterback Tom Brady. Er ist der X-Faktor. Ohne einen so starken Spielmacher kann man in der NFL nicht erfolgreich sein. Tom besitzt eine ungeheure Spielintelligenz. Er hat die Gabe zu wissen, wo er den Ball hinpassen wird, bevor er ihn in den Händen hält. Das macht es auch für seine Mitspieler leicht. Auch für mich war es dadurch einfacher. Ich musste ihm die Angreifer einige Sekunden weniger vom Hals halten. Tom hat dieses gottgegebene Talent, wie Leo Messi, LeBron James oder Tiger Woods.

Zum anderen ist da der Coach: Bill Belichick. Er und sein Trainer-Team sind extrem detailorientiert, nie zufrieden. Belichick ist ein Trainer der alten Garde, er ist 66 Jahre alt. Die Atmosphäre ist fast militärisch, sehr von Hierarchien geprägt. Eine Anekdote verdeutlicht, wie er tickt: In meinem ersten Jahr in der Liga haben wir mal mit 59:0 gewonnen und sind immer noch zusammengepfiffen worden. Am nächsten Morgen bekam ich sinngemäß zu hören: Hier hättest du den Fuß noch in einem anderen Winkel aufsetzen können, hier die Hände – und hier. Das kann einem schon an die Haut gehen, wie auch der Druck. Im Football heißt es: Wenn du deinen Job nicht machst, bist du arbeitslos. Aber das Gewinnen entschädigt für alles. Als Sportler spielst du, um zu gewinnen. Und dafür musst du mehr tun als die anderen.

Nicht zuletzt in Sachen Arbeit passen Tom und der Coach perfekt zueinander. Tom ist ein Arbeitstier, in der Offseason heuert er Trainer an, um zum Beispiel an seiner Schnelligkeit zu arbeiten. Öffentlich sagt er: Wenn du mich schlagen willst, musst du deine Familie aufgeben, weil ich bereit bin, meine aufzugeben. Er will damit sagen: Er ist bereit, extrem viel Zeit zu investieren. Tom wird von vielen als der Beste aller Zeiten angesehen, aber er will sich trotzdem immer weiter verbessern, er ist absolut besessen.