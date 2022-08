Super Bowl LIII (2019)

Los Angeles Rams - New England Patriots 3:13

Die 53. Ausgabe des Super Bowls dürfte als eine der langweiligeren in die Historie eingehen, denn bis ins vierte Viertel hinein gab es keinen Touchdown. Erst dann gelang Sony Michel ein Lauf über zwei Yards in die Endzone, der die Patriots in Kombination mit dem Extrapunkt 10:3 in Führung und auf die Siegerstraße brachte.