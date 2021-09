St. Brown und Co. : Deutsches Trio verpasst Sprung in die 53-Mann-Kader der NFL

Deutsches Trio verpasst Sprung in die 53-Mann-Kader der NFL

St. Brown und Co.

Green Bay Die Teams der nordamerikanischen Football-Liga NFL mussten ihre vorläufigen 53-Mann-Kader bekanntgeben. Drei deutsche haben den Sprung darein nicht geschafft.

Die deutschen Football-Spieler Equanimeous St. Brown, David Bada und Aaron Donkor haben den Sprung in die Kader für die neue Saison der nordamerikanischen NFL verpasst. Das bestätigten sowohl die Green Bay Packers als auch die Seattle Seahwaks, bei denen Aaron Donkor mittrainiert hatte, und Badas Washington Football Team.

Bis Dienstag (Ortszeit) mussten die 32 Vereine ihre endgültigen 53-Mann-Aufgebote benennen. Der wohl prominenteste Name, der gehen musste, ist Cam Newton. Der Quarterback war 2020 als Nachfolger des siebenmaligen Super-Bowl-Siegers Tom Brady von den New England Patriots verpflichtet worden.

Die Packers hatten in der Sommerpause Randall Cobb zurückgeholt und Amari Rodgers gedraftet. Letztendlich konnte sich der 24-jährige St. Brown, der 2018 an 207. Stelle ausgewählt worden war, auf der Position des Wide Receivers nicht durchsetzen. Er kann aber zu den aktuellen Vertragsbedingungen von einem anderen NFL-Club verpflichtet werden. Sollte er in einem gewissen Zeitraum keinen neuen Verein finden, darf St. Brown frei verhandeln.