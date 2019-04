Medienbericht : Rekord-Vertrag für Seahawks-Quarterback Wilson

Seattle Russel Wilson bleibt den Seattle Seahawks offenbar doch Treu. Die Vertragsverlängerung macht den Quarterback zum bestbezahlten Spieler in der Geschichte der Football-Profiliga NFL. Die Verkündung ist allerdings gewöhnungsbedürftig.

"Hey Seattle, wir haben einen Deal", teilte Wilson am Dienstagmorgen um 0.45 Uhr Ortszeit per Videobotschaft mit. Der Spielmacher hatte seinem Klub eine Deadline bis Mitternacht gesetzt, um eine Einigung zu erzielen. Der aktuelle Vertrag läuft nach der kommenden Saison aus. "Go Hawks. Ich sehe Euch alle am Morgen. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen", so Wilson weiter.