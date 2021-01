Road to Super Bowl 2021 : Brady gegen Brees – Legenden-Duell in den NFL-Playoffs

Brady gegen Brees: Legenden-Duell in den NFL-Playoffs



Tom Brady bewies vor dem Showdown zweier Football-Legenden schon einmal Humor. Kurz nachdem das erste Playoff-Duell mit Drew Brees feststand, veröffentlichte der Superstar eine Fotomontage auf Twitter, die die beiden Quarterbacks als alte Männer mit grauen und nur noch spärlich vorhandenen Haaren zeigte. „Geschichte steht bevor“, schrieb Brady dazu im Design des in den USA beliebten „History Channels“. Kein Wunder, schließlich mussten Brady und Brees zusammen 85 Jahre alt werden, ehe sie Sonntagnacht das erste Mal in den K.o.-Spielen der NFL aufeinandertreffen.



„Das Duell war einfach unvermeidbar. In dem Moment, als er bei den Bucs unterschrieb, wusste man, dass das ein ernstzunehmendes Team wird. Sie haben große Ambitionen, genau wie wir“, sagte Brees. Während der am Freitag 42 Jahre alt werdende Spielmacher bereits seit 2006 für die New Orleans Saints aufläuft, ist Brady erst seit dieser Saison bei den Tampy Bay Buccaneers. Zuvor war er bei den New England Patriots mit einmaligen sechs Siegen im Super Bowl bereits zur Ikone des Sports aufgestiegen.



Bis zu dieser Saison wäre ein Playoff-Duell der beiden nur im Super Bowl möglich gewesen, den Brees bisher einmal 2009 gewann. Nun kommt es bereits im Viertelfinale zu diesem elektrisierenden Spiel, dass das Zeug zum Klassiker hat. (dpa)