Rodgers, Breeks und Co. : Diese NFL-Profis sind für den Pro Bowl 2020 nominiert

Rodgers, Breeks und Co.

Düsseldorf Die NFL hat bekanntgegeben, welche Spieler es in die beiden Kader für den Pro Bowl Ende Januar geschafft haben. Neben bekannten Namen sind auch einige Überraschungen beim All-Star-Spiel dabei.

Die NFL hat die beiden Kader für den Pro Bowl verkündet. Das All-Star-Game steigt am 26. Januar 2020 - eine Woche vor dem Super Bowl (2. Februar). Dort treffen die Auswahl-Teams der AFC-Conference und der NFC in Orlando/Florida aufeinander.

Fans, NFL-Coaches und NFL-Profis konnten bis zum 12. Dezember ihre Pro-Bowl-Kandidaten nominieren. Die Votings flossen je zu einem Drittel in die zunächst veröffentlichten Kader ein. Aufgrund von Verletzungen und der Teilnahme von Spielern am Super Bowl kann sich die Zusammensetzung aber nochmal grundlegend verändern.

Bislang haben die Baltimore Ravens mit zwölf nominierten Spielern mit weitem Abstand die meisten Football-Profis im AFC-Kader. In der NFC stehen mit sieben Nominierungen die New Orleans Saints an der Spitze.