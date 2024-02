„Personen getroffen“ Schüsse überschatten Chiefs-Parade nach Super-Bowl-Sieg

Die große Parade der Kansas City Chiefs nach ihrem vierten Super-Bowl-Titel ist von einem schweren Zwischenfall überschattet worden. Am Rande der Veranstaltung sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Mehrere Menschen seien in der Stadt Kansas City im US-Bundesstaat Missouri angeschossen worden, teilte die Polizei auf X, vormals Twitter, mit. Offizielle Informationen zu möglichen Todesopfern gab es zunächst nicht. Medien berichteten von mindestens einem Toten. Der Polizei zufolge wurden zwei bewaffnete Verdächtige festgenommen.