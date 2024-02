Super Bowl Chiefs mit Top-Defense auf dem Weg zur Dynastie

Dafür haben die Chiefs aber in diesem Jahr endlich eine Top-Defense. In den vergangenen Jahren war sie meistens eher im Mittelmaß, 2023 Elite. Es hat sich ein wenig angedeutet: Vor allem in der Passverteidigung ist man bärenstark, da hat die 2022 noch sehr junge Gruppe einen großen Schritt nach vorne gemacht und kann die Gegner zur Verzweiflung bringen. Das hilft dann auch den Spielern vorne in der Defensive Line, wie Chris Jones, der in großen Spielen regelmäßig seine besten Leistungen zeigt.