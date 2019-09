Nach Vergewaltigungsvorwürfen : Nike beendet Zusammenarbeit mit Footballstar Brown

Düsseldorf Die Vergewaltigungsvorwürfe seiner ehemaligen Fitnesstrainerin haben Antonio Brown seinen Sponsorenvertrag mit Nike gekostet.

Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Brown waren kurz nach dessen Verpflichtung durch die New England Patriots bekannt geworden. Browns frühere Fitnesstrainerin Britney Taylor beschuldigte den Wide Receiver, sich in den beiden vergangenen Jahren insgesamt dreimal sexuell an ihr vergangen zu haben. Sie reichte im US-Bundesstaat Florida Klage ein.