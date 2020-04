NFL : Zwei potenzielle Brady-Nachfolger für die New England Patriots

Zwei potenzielle Brady-Nachfolger für die New England Patriots

Foxborough 20 Spielzeiten war Tom Brady Quarterback der New England Patriots. Nach der abgelaufenen Saison wechselte der Superstar zu den Tampa Bay Buccaneers. Weil das Team beim Draft keinen Spielmacher wählte, nahmen sie jetzt doch noch zwei Quarterbacks utner Vertrag.

Nachdem sie sich beim Draft noch gegen einen neuen Quarterback entschieden hatten, haben die New England Patriots nun wohl doch zwei potenzielle Nachfolger für Tom Brady unter Vertrag genommen. Wie mehrere US-Medien am Sonntag berichteten einigte sich das erfolgreichste NFL-Team des vergangenen Jahrzehnts mit den Footballern Brian Lewerke und J'Mar Smith auf eine Zusammenarbeit. Lewerke kommt von der Michigan State University, Smith spielte zuletzt für Louisiana Tech am College. Gemeinsam mit dem bereits vor einem Jahr verpflichteten Jarrett Stidham und Rückkehrer Brian Hoyer hätten die Patriots damit nun insgesamt vier Quarterbacks im Kader.