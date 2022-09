Patriots und der Super-Bowl-Champion : Diese NFL-Spiele gibt es im Free-TV und Livestream zu sehen

Düsseldorf Jede Woche laufen mehrere Spiele der NFL im deutschen Free-TV oder im Livestream, teilweise frei zugänglich. Hier erfahren Sie, welche Partien in dieser Woche auf den verschiedenen Kanälen übertragen werden.

Die 103. Saison der NFL beginnt in dieser Woche. Fans der US-Amerikanischen American-Football-Liga kommen ab sofort wieder Sonntag für Sonntag auf ihre Kosten. Geld müssen sie dafür aber nicht zwingend bezahlen: Mindestens drei Spiele pro Woche laufen im Free-TV oder frei empfangbar im Livestream, an besonderen Spieltagen (wie zum Beispiel der Saisoneröffnung, Thanksgiving oder Weihnachten) sogar noch mehr.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 8./9. September, 2.20 Uhr: Los Angeles Rams gegen Buffalo Bills (Eröffnungsspiel) auf Prosieben.

Sonntag, 11. September, 19 Uhr: Miami Dolphins gegen New England Patrios auf Prosieben.

Für wen die passenden Begegnungen nicht dabei sind, bieten sich kostenpflichtige Livestreams an. Dort gibt es das Angebot von Dazn für monatlich 29,99 Euro oder 274,99 Euro jährlich, wo alle Spiele der US-Amerikanischen Prime Time sowie in 17 der 18 Wochen eines im frühen Fenster ab 19 Uhr übertragen werden. Zudem bietet Dazn mit der Redzone (englischer Kommentar) und Endzn (deutscher Kommentar) immer sonntags ab 19 Uhr zwei verschiedene Konferenzen an.