NFL : Washington Redskins streben Namensänderung noch vor Saisonstart an

Washington Redskins streben Namensänderung noch vor Saisonstart an

Köln Ein neuer Name für die Washington Redskins noch vor Beginn der neuen Saison im American Football wäre aus Sicht von Trainer Ron Rivera großartig. Er spreche seit mehr als einem Monat darüber mit Eigentümer Daniel Snyder, sagte Rivera der „Washington Post“ am Samstag.

