Übereinstimmende Medienberichte : Washington Redskins ändern offenbar ihren Namen

Washington Die Washington Redskins trennen sich nach jahrelanger Kritik offenbar tatsächlich von ihrem als rassistisch empfundenem Namen. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Der neue Name des NFL-Teams ist noch unklar.

Das NFL-Team aus Washington verabschiedet sich nach jahrelanger Kritik von amerikanischen Ureinwohnern und jüngst auch entsprechenden Forderungen seiner Sponsoren laut US-Medienberichten von seinem Namen „Redskins“ (Rothäute). Die Entscheidung soll demnach am Montag bekanntgegeben werden. Die Angaben vom Sonntagabend (Ortszeit), ob dabei auch direkt ein neuer Name kommuniziert werden soll, widersprechen sich.

Die Mannschaft wurde 1932 unter dem Namen Boston Braves gegründet. 1933 folgte die Umbenennung in Redskins, 1937 der Umzug in die US-Hauptstadt. Das Team holte die Super Bowls in den Spielzeiten 1982, 1987 und 1991.