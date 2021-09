Field Goal entscheidet Partie : Washington gewinnt Krimi gegen Giants

Washington Zum Auftakt in die zweite Saisonwoche der NFL feiert das Washington Football Team einen knappen 30:29-Erfolg über die weiter sieglosen New York Giants. Ein Field Goal fünf Sekunden vor dem Ende sorgt für die Entscheidung.

Zwei der schwächsten Teams in der NFL haben sich zum Start in die zweite Saisonwoche ein spannendes und unterhaltsames Duell mit vielen Führungswechseln geliefert. Das Washington Football Team gewann sein Heimspiel am Donnerstagabend gegen die New York Giants am Ende durch ein Field Goal fünf Sekunden vor Schluss 30:29. Das Team, bei dem der Deutsche David Bada im Trainingskader steht, hatte den ersten Versuch durch Kicker Dustin Hopkins noch verpatzt, bekam wegen einer Strafe für die Giants aber eine zweite Gelegenheit. Für Washington war es nach der Niederlage zum Auftakt der erste Sieg der Saison.