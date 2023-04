Auswahl der College-Spieler Was Sie zum NFL-Draft 2023 wissen müssen

Der Draft hat insgesamt sieben Runden. In jeder Runde gibt es die gleiche festgelegte Reihenfolge, wobei das schwächste Team der Vorsaison immer beginnt. Die erste Runde findet am Donnerstag statt, die zweite und dritte Runde am Freitag, die übrigen vier am Samstag. Für die Auswahl eines jeden Spielers haben die Teams immer nur eine bestimmte Zeit. In der ersten Runde sind es zehn Minuten, in der zweiten Runde sieben, in der dritten nur noch fünf und in allen anderen lediglich vier Minuten. Es kann mitunter als hektisch werden, wenn der Wunschspieler kurz zuvor weggeschnappt wurde.