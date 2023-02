Neue Plattform für alle Spiele Was sich beim NFL Game Pass via Dazn ändert

Eingefleischte NFL-Fans, die jedes Spiel der American-Football-Liga schauen wollen, beziehen in der Regel den „Game Pass“. Dort gibt es alle Spiele live in der originalen TV-Übertragung, dazu kommen zusätzliche Features wie 40-Minuten-Zusammenfassungen (dabei wird Spielzug an Spielzug geschnitten, die Unterbrechungen fallen weg) oder die Möglichkeit, die Spiele aus der Kameraperspektive für Trainer anzuschauen, in der man alle 22 Akteure auf dem Feld beobachten kann (Coaches-Film). Außerdem verfügt der Game Pass über eine ausgeprägte Medien-Datenbank mit Eigenproduktionen der NFL.