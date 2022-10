NFL : Vikings gewinnen in London – Seahawks und Lions mit Spektakel

Alexander Mattison von den Minnesota Vikings läuft mit dem Ball. Foto: AP/Frank Augstein

Düsseldorf Das erste NFL-Spiel der Saison auf europäischem Boden ging in London an die Minnesota Vikings. Die Seattle Seahawks gewannen ein Punkte-Spektakel in Detroit und in Pittsburgh kam Rookie-Quarterback Kenny Pickett zu seinem ersten Einsatz.

Die Minnesota Vikings haben das erste „International Game“ in der laufenden Saison der Football-Profiliga NFL gewonnen. Anderthalb Monate vor dem mit Spannung erwarteten Premieren-Gastspiel der Eliteklasse in München setzten sich die Vikings am Sonntag in London gegen die New Orleans Saints 28:25 durch.

Für die entscheidenden Punkte vor rund 60.000 Zuschauern im Stadion von Tottenham Hotspur sorgte Vikings-Kicker Greg Joseph 24 Sekunden vor Schluss mit seinem fünften Field Goal des Tages. Mit der letzten Aktion setzte Saints-Kicker Will Lutz einen Field-Goal-Versuch zum möglichen Ausgleich aus 61 Yards dramatisch an die Torlatten. Zuvor hatte er aus 60 Yards schon einmal getroffen und damit einen neuen persönlichen Bestwert aufgestellt.

In Pittsburgh kam später Rookie Kenny Pickett zu seinem ersten Einsatz. Der Quarterback war im diesjährigen Draft an 20. Stelle ausgewählt worden und übernahm zur zweiten Halbzeit, als die Steelers gegen die New York Jets 6:10 zurücklagen. Mit zwei erlaufenen Touchdowns brachte er sein Team 20:10 in Führung, Pickett unterliefen aber auch drei Interceptions, sodass die Jets am Ende trotzdem 24:20 gewinnen konnten.

In Detroit gab es derweil ein echtes Spektakel zwischen den Lions, bei denen der deutsche Dominik Eberle spielte während Amon-Ra St. Brown fehlte, und den Seattle Seahawks. Am Ende hatten die Gäste aus Seattle dabei das bessere Ende für sich und gewannen 48:45. Das Spitzenspiel am Sonntagnachmittag fand in Baltimore statt, wo die Ravens die Buffalo Bills empfingen und eine 20:23-Heimniederlage kassierten. Die Ravens hatten kurz vor Ende beim Stand von 20:20 versucht einen Touchdown zu erzielen anstatt per Field Goal in Führung zu gehen und gaben den Ball letztlich ohne Punkte ab. Dadurch konnten die Bills ihrerseits per Field Goal gewinnen.

