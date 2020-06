NFL und Fußball : US-Präsident Trump will mit Boykott auf Kniefall-Erlaubnis reagieren

US-Präsident Trump will mit Boykott auf Kniefall-Erlaubnis reagieren

Washington Im US-Fußball ist der Kniefall als Protest gegen Rassismus erlaubt.Und auch aus der Football-Liga NFL gibt es positive Signale. US-Präsident Donald Trump ist ein großer Kritiker dieser Geste. Er kündigt daher Konsequenzen an.

US-Präsident Donald Trump wird sich künftig wohl keine Partien der amerikanischen Football-Liga NFL sowie der Fußballnationalmannschaften seines Landes mehr anschauen. Dies kündigte der 74-Jährige als Reaktion auf die Erlaubnis des Kniefalls während der Nationalhymne im US-Fußball sowie die wohl bevorstehende Erlaubnis im Football an.

Sein Parteikollege Jim Jordan hatte per Twitter gefragt, ob es wirklich stimme, dass "die Fußballnationalmannschaften der USA bei der Nationalhymne künftig nicht mehr stehen werden". Die Antwort von Trump ließ nicht lange auf sich warten. "Und es sieht so aus als würde die NFL in die gleiche Richtung gehen, aber dann werde ich mir das nicht mehr anschauen!", schrieb er auf seinem Twitterprofil.