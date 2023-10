Fokus ist „übertrieben“ NFL-Profi Kelce äußert sich zu den Gerüchten um Taylor Swift

Pop-Superstar Swift (33) trug bei einem Besuch des NFL-Spiels der Chiefs in Kansas City Ende September gegen die Chicago Bears eine Jacke in den Farben von Kelces Club und stand in einer Suite neben Kelces Mutter Donna. Auf Fotos und in online geteilten Videos ist zu sehen, wie Swift die Spieler anfeuert. Auch Anfang Oktober beim Duell gegen die New York Jets wurde sie im Stadion gesehen und vom TV oft gezeigt.