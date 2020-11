NFL : Quarterback Brady führt Buccaneers zum sechsten Sieg

New York Die Tampa Bay Buccaneers gewinnen nach einer starken Aufholjagd bei den New York Giants. Die Entscheidung fällt kurz vor dem Ende. Für das Team von Tom Brady ist es der sechste Sieg im achten Spiel

Die Tampa Bay Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady haben mit einem weiteren Sieg ihren Status als Kandidat für einen Einzug in den Super Bowl der NFL untermauert. Gegen die New York Giants holten die Buccaneers am Montagabend (Ortszeit) ein bis zum Ende umkämpftes 25:23 und damit den sechsten Sieg im achten Saisonspiel. Erst der erfolglose Anlauf für zwei zusätzliche Punkte nach dem letzten Touchdown der Giants eine halbe Minute vor Schluss machte den Erfolg der Buccaneers perfekt. Vor dem wichtigen Duell mit den New Orleans Saints am kommenden Sonntag übernahm das Brady-Team damit die Führung in seiner Division vor den Saints um Drew Brees.