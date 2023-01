Am „Black Monday“ NFL-Team Houston Texans trennt sich von Coach Smith

Smith hatte von Anfang an einen schweren Stand bei einem Team im Umbruch und galt ohnehin nie als langfristige Lösung bei den Texans. Der Sieg am Sonntag dürfte ihm zudem nicht geholfen haben: Dadurch darf Houston im anstehenden Draft nicht an erster, sondern erst an zweiter Stelle auswählen. Smith hatte den Sieg aber aggressiv forciert, indem er kurz vor Schluss für zwei Extrapunkte ging statt für einen und damit anstelle des Ausgleichs die Führung erreichte. NFL-Teams würden es nie offen sagen, doch eine Niederlage hier wäre so manchem vielleicht sogar lieber gewesen. ESPN-Reporterin Mina Kimes schrieb bei Twitter: „Dass Lovie Smith wissentlich, dass er gefeuert wird, für zwei geht, ist ikonisch.“