Nach 22 Jahren : NFL-Superstar Tom Brady beendet seine Karriere

Foto: rtr, HB 17 Bilder Das ist Tom Brady

Tampa Einen der erfolgreichsten Sportler der Geschichte beendet seine Karriere: NFL-Superstar Tom Brady hört nach 22 Jahren als Quarterback in der besten Liga der Welt auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tom Brady beendet seine Karriere! Der Superstar der NFL wird nach 22 Jahren in der besten Liga der Welt nicht noch einmal auflaufen. Das berichten am Samstagabend mehrere Insider, die sich auf den Quarterback selbst beziehen.

Damit endet eine der erfolgreichsten Sportler-Karrieren der Geschichte und vielleicht die beeindruckendste Quarterback-Karriere der NFL. In seinen 22 Jahren in der Liga, in denen er 20 Jahre als Starting Quarterback zunächst die New England Patriots und die vergangenen beiden Jahre die Tampa Bay Buccaneers anführte, gewann er sieben Mal den Super Bowl. So häufig hat keine Franchise der Liga überhaupt den Titel holen können. Fünf Mal wurde er dabei als wertvollster Spieler des Spiels ausgezeichnet, dreimal holte er diesen Titel in der regulären Saison.

Nachdem er vor einer Woche mit den Bucs gegen die LA Rams in den Playoffs 2022 verloren hatte, ließ Brady seine Zukunft noch offen. In einem Podcast deutete er allerdings bereits an, dass er künftiger mehr Zeit mit seiner Familie um Ehefrau Gisele Bündchen verbringen möchte. Dies scheint nun Realität zu werden. Zudem soll es eine Rolle gespielt haben, dass sein aktuelles Team, die Buccaneers, größere Veränderungen im Kader vornehmen wollen.

Der 44-jährige Brady hatte immer gesagt, dass er keine Abschiedssaison wolle. Deshalb passt der aktuelle Schritt in diesen Plan. Brady wird nicht mehr in einem NFL auflaufen. In den diesjährigen Play-offs scheiterten die Bucs nach einer packenden Aufholjagd von 3:27 auf 27:27 in der Divisional Round mit 27:30 an den Los Angeles Rams. Beim Halbfinale am Sonntag ist Tom Brady Zuschauer.

Sein Quarterback-Kollege Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), der ebenfalls eine Ära des Spiels prägen könnte, kommentierte den Bericht bei Twitter mit einer Emoji-Ziege - dem Zeichen für GOAT: Greatest Of All Time. Bradys langjähriger Patriots-Mitspieler Julian Edelman bedankte sich für die "gemeinsamen Erinnerungen, Babe".